Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:38 - Рубрика "Звірити годинники"

02: 58 - Асоціації до слова "Путін"

4:15 - Про поступки України для зустрічі в нормандському форматі

5:55 - "Я не вірю, що Путін готовий віддати Донбас на наших або компромісних умовах"

6:35 - "Путін у своїй стратегії успішний, щонайменше - частково"

7:07 - На жаль, деякі з наших європейських партнерів готові провести вибори на Донбасі за будь-яких умов

7:30 - "Не відкидаю, що ФСБ вже підготувала список кандидатів на місцеві вибори на окупованому Донбасі"

8:58 - "Меркель і Макрон зацікавлені вирішити проблеми, а Путін - створити нові"

10:20 - "Логіка Путіна в тому, щоб штовхнути процес федералізації України, а після цього його головною метою буде Південь"

10: 35 - "Створення квазінезалежної "Новоросії" навколо півдня України вирішить відразу кілька стратегічних проблем Путіна"

13:20 - Про зустріч з Володимиром Зеленським напередодні його інавгурації

15:04 - "Те, що я відчуваю, - Зеленського сьогодні штовхають до швидкого вирішення"

17: 25 - Про "червоні лінії" для Донбасу

19:10 - "Жоден регіон не повинен мати впливу на рішення країни щодо зовнішньої безпеки і економічної політики"

21:15 - "Я не бачу, щоб МЗС зараз реально впливало на вироблення, а головне - на ухвалення рішень"

24:46 - Про роботу МЗС при президенті Петрові Порошенку

26:15 - Хто був головним дипломатом - Клімкін чи Порошенко

28:00 - Про значення других переговорів у Мінську

28:55 - "Навіть тоді, вночі, французи і німці розуміли, що мінські домовленості ніколи не будуть виконані так, як там написано"

31:00 - Чи може Володимир Зеленський оголосити, що замість Мінська-2 потрібен інший документ?

33:30 - Про зміну ставлення європейців до Росії

37.35 - Про дипломатію Росії: "Вона грошова, а не ікряна, може, кому і дають банку ікри додатково. Це масова скупка, опт"

39:40 - Про ефективність російської дипломатії хабарництва

41:00 - Російські гроші в Україні завжди були ефективними

41:50 - Про причини повернення Віктора Медведчука в публічну політику

44: 08 - Про першу розмову із Сергієм Лавровим

47:13 - Як Лавров у Мінську пропонував пити горілку Клімкіну, Фабіусу і Штайнмаєру

48: 50 - Чому Павло Клімкін кинув папери в Сергія Лаврова

51:10 - Про розмову Петра Порошенка з Володимиром Путіним

52:40 - "Деякі з наших партнерів спочатку дуже переконували нас піти на поступки, мовляв ситуація дуже складна"

53:35 - Про спілкування з нині покійним постпредом Росії в ООН Віталієм Чуркіним

54:00 - "Чуркін не був до кінця переконаним у тому, що говорив з трибуни ООН"

57: 30 - Про батька дружини і його російські нагороди

58:30 - "Моя дружина не спілкується з батьком, для неї це - особиста трагедія"

59:30 - Чому росіяни вважають Клімкіна зрадником

1: 00: 50 - Як Штайнмаєр зрозумів, що російська та українська - таки дві різні мови

1:03:13 - Рубрика "Війна": Павло Клімкін згадує Володимира Рибака та Юрія Кульчицького.