"Не відкидаю, що ФСБ вже підготувала список кандидатів на місцеві вибори на окупованому Донбасі", - Клімкін. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Стратегія Путіна полягає в роздмухуванні емоцій, поляризації суспільства, відсутності спільного порядку денного в Україні. І я вважаю, що Донбас буде використовуватись для того, щоб розкрутити ці емоції далі, щоб врешті-решт залишити під своїм і опосередкованим контролем окупований Донбас, щоб "продати" вибори. І, на жаль, деякі з наших європейських партнерів готові провести вибори за будь-яких умов, просто провести вибори на цій території - без реального роззброєння, без того, щоб окупований Донбас був готовий до виборів. Я так розумію, Зеленського підштовхують до того, що "Слуга народу" буде мати там непогані позиції. Я навіть не відкидаю, що ФСБ там вже список кандидатів акуратно підготувала, зокрема й для "Слуги народу", - заявив Клімкін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України, - Клімкін. ВIДЕО

"А ви що, думаєте, що там підуть кандидати, яких ФСБ до цього не погодила? У мене в цьому великі сумніви, з урахуванням того, що відбувається на окупованому Донбасу останні п’ять з половиною років. Я не кажу, що це будуть всі, але яким чином знайти тих кандидатів, які на 100% незалежні від Росії? Я вважаю, що на сьогодні це неможливо. А зараз, на цій нормандській зустрічі, я думаю, що Зеленського будуть штовхати до швидких виборів без якихось там безпекових передумов", - констатував Клімкін.

Подивитися повністю інтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.