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12.11.19 11:33

Я не бачу, щоб МЗС зараз реально впливало на відпрацювання зовнішньої політики, а головне - на ухвалення рішень, - Клімкін. ВIДЕО

МЗС зараз відіграє радше менеджерську роль.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін.

На запитання про те, хто продукує основні позиції у владі, Павло Клімкін відповів, що, на його думку, це президент Зеленський і люди, які навколо нього.

"Мені важко назвати список, я не частина цієї адміністрації. Я вважаю, що пан Єрмак на це впливає, безумовно, інші люди в Адміністрації, тобто Офісі президента. Вони відіграють ключову роль у відпрацюванні зовнішньої політики. Я вважаю, що МЗС зараз відіграє радше менеджерську роль. Я добре ставлюся до Вадима (Пристайка. - Ред.), знаю його багато років. Я розумію, що йому зараз непросто, і тому я хочу, щоб МЗС таки відігравав ту роль, яка йому належить. Я не бачу, щоб МЗС реально впливало на відпрацювання (зовнішньої політики. - Ред.), а головне - на ухвалення рішень, оскільки це не одне і те саме", - заявив Клімкін.

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Переглянути повне відеоінтерв'ю з Клімкіним: "Логіка Путіна - "штовхнути" процес федералізації, а потім захопити південь України" можна тут.

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