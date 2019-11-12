"Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Коцаба заявив у своїй авторській передачі на телеканалі Медведчука.

"Незаконне збагачення і було метою цих євромайданівських бариг. А не якесь примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і тому подібне. Відповідно, повсталий Донбас спробували втихомирити за допомогою танків і авіаційних бомб", - заявив Коцаба.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука. ВIДЕО

Як повідомлялося, на початку лютого 2015 року СБУ затримала Коцабу за підозрою в державній зраді. Раніше цей журналіст критикував проведення чергової хвилі мобілізації в Україні. Правозахисна організація Amnesty International визнала Коцабу в'язнем совісті.

12 травня Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3,5 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройним силам України і стягнув з нього понад 4 тис. грн за проведення експертизи, однак виправдав за обвинуваченням в державній зраді. Поки йшло слідство він провів в ув'язненні рік і три місяці, що за "законом Савченко" зараховується за 2 роки і 6 місяців відбування покарання.

14 липня Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу. За словами його адвоката, стаття про перешкоджання діяльності ЗСУ, за якою обвинувачували журналіста, безпідставна, оскільки від ЗСУ не надходило жодних заяв або скарг на Коцабу. Крім того, зрив мобілізації, в якому звинувачують журналіста, не є компетенцією ЗСУ, і жоден зі свідків, які виступили в суді, не сказав про вплив звернення Коцаби на мобілізацію.

Після оголошення рішення суду Коцабу випустили на свободу.