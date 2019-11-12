Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

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"Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно з міською прокуратурою № 10 та разом зі слідчими Шевченківського управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинено діяльність борделю. Місце розпусти було замасковано під салон із надання послуг еротичного масажу", - йдеться в повідомленні.

Як розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк, організувала злочинний бізнес 32-річна мешканка міста Бориспіль.

"Ми встановили, що жінка завербувала більше десяти дівчат – повій, які позмінно надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду. Виручка розподілялася таким чином: 50 % дівчата залишали собі, а 50 % віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1500–2500 гривень", - повідомив він.

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Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.



Фото: сайт поліції Києва