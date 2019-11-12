Рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ варто очікувати не раніше 2022 року, - Зеркаль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час брифінгу в Києві у вівторок.

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"Якщо підраховувати відповідно до встановленої практики суду, то в грудні наступного року Росія має подати приблизно таку саму кількість документів до суду. Після цього суд має надати нам право на вивчення і реакцію на ці документи. Зазвичай це три-чотири місяці. Якщо буде така кількість, може бути до півроку. Після нашої реакції дадуть якийсь термін для реакції РФ на нашу реакцію, і вже після цього буде призначено слухання. Справді, рішення очікується не раніше ніж 2022 року, а можливо, й на початку 2023 року", - зазначила Зеркаль.

Водночас Зеркаль наголосила, що в цьому питанні все залежить від того, що вважатиметься рішенням - "рішення по суті або рішення, яке визначатиме компенсацію".

Заступниця міністра закордонних справ назвала рішення МС ООН про визнання наявності власної юрисдикції розглядати справу "Україна проти РФ" унікальним, тому що Київ "здобув перемогу з рахунком 5:0 на полі, яке завжди було полем росіян, це поле міжнародного права, дипломатії".

"Саме тому я вважаю, що для української дипломатії, юристів це велике досягнення", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії із застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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