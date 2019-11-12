Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов. ВIДЕО

Про це він розповів у програмі "Нині Вже" на hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя зарплата минулого місяця була 24 800 з копійками. Але я отримуватиму ще якісь надбавки за стаж, інтенсивність праці і т.д., тому я очікую, що в моїй декларації ви побачите за наступні місяці десь рази в два або два з половиною більше", - розповів він.

Водночас глава ДМСУ підкреслив, що "водити в ресторан" (пропонувати хабар. - Ред.) державного службовця не можна і з ним такого не буде.

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"Я до цього ставлюся досить обачливо, тому що зрозуміло, що велика кількість "бізнесів" тільки і мріють. Вони нахиляються і кажуть: коли ж ми з вами вже підемо і предметно поговоримо. Офіційно заявляю: ніколи не піду з цієї посади так, що ви у мене потім знайдете якісь будиночки, ділянки в Конча-Заспі, чи схований на маму Maserati, як то є у деяких народних обранців", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубинського належать 24 квартири і 17 автомобілів, зокрема Maserati.