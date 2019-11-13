"Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Потураєв сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Ми нарешті зведемо рахунки з маніяком Леніним і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства - землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. І я хочу, щоб вся країна подивилася на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор, убив мільйони українців, позбавивши їх землі", - сказав Потураєв.

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