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13.11.19 11:11

"Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ. ВIДЕО

Депутат Верховної Ради Микита Потураєв зі "Слуги народу" оголосив нардепів фракції ОПЗЖ наступниками радянських наркомів Генріха Ягоди, Миколи Єжова та Лаврентія Берії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Потураєв сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Ми нарешті зведемо рахунки з маніяком Леніним і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства - землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. І я хочу, щоб вся країна подивилася на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор, убив мільйони українців, позбавивши їх землі", - сказав Потураєв.

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