"У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

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Уже майже рік українські морпіхи базуються за 50 кілометрів від узбережжя анексованого Криму. Розташувався підрозділ ЗСУ на території дитячого табору в Херсонській області. Як зазначають самі військові, курортний Скадовськ тепер стратегічне місце, звідки "можна вдало контролювати агресора". По той бік Чорного моря, в кримському селі Стерегуще, Росія розмістила свою ударно-штурмову бригаду.

За словами морпіха з позивним "Скіф", зараз морське узбережжя в районі Скадовська захищено недостатньо.

"У місті Скадовськ велика діра в кордоні, є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катери (російські. – Ред.), де можуть висадити піхоту і надалі десантувати техніку, якщо буде потрібно", – зазначив морпіх.

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Це підтверджує військовий експерт Михайло Самусь. На його думку, у Росії в Криму достатньо сил, щоб заблокувати будь-які акваторії.

"Якщо буде широкомасштабний наступ Росії на Україну, якщо Росія надумає пробити собі сухопутний коридор до Криму з Донбасу, то звичайно, вони проводитимуть морські десантні операції, в тому числі і в Скадовську. У Криму досить сил, щоб завдати по нам і ракетні удари, і авіаційні удари, і провести морську десантну операцію, і заблокувати будь-які акваторії", – розповів експерт.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що критичного посилення сил і засобів Збройних сил РФ в окупованому Криму, що могло б свідчити про ймовірність вторгнення на територію України, наразі не спостерігається.

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