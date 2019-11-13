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13.11.19 12:39

"У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня. ВIДЕО

Українські морські піхотинці, які базуються в Херсонській області поруч з окупованим Кримом, розповіли про небезпеку вторгнення російської армії, що базується зараз на півострові. Вони показали, в яких умовах змушені охороняти берегову лінію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Уже майже рік українські морпіхи базуються за 50 кілометрів від узбережжя анексованого Криму. Розташувався підрозділ ЗСУ на території дитячого табору в Херсонській області. Як зазначають самі військові, курортний Скадовськ тепер стратегічне місце, звідки "можна вдало контролювати агресора". По той бік Чорного моря, в кримському селі Стерегуще, Росія розмістила свою ударно-штурмову бригаду.

За словами морпіха з позивним "Скіф", зараз морське узбережжя в районі Скадовська захищено недостатньо.

"У місті Скадовськ велика діра в кордоні, є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катери (російські. – Ред.), де можуть висадити піхоту і надалі десантувати техніку, якщо буде потрібно", – зазначив морпіх.

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Це підтверджує військовий експерт Михайло Самусь. На його думку, у Росії в Криму достатньо сил, щоб заблокувати будь-які акваторії.

"Якщо буде широкомасштабний наступ Росії на Україну, якщо Росія надумає пробити собі сухопутний коридор до Криму з Донбасу, то звичайно, вони проводитимуть морські десантні операції, в тому числі і в Скадовську. У Криму досить сил, щоб завдати по нам і ракетні удари, і авіаційні удари, і провести морську десантну операцію, і заблокувати будь-які акваторії", – розповів експерт.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що критичного посилення сил і засобів Збройних сил РФ в окупованому Криму, що могло б свідчити про ймовірність вторгнення на територію України, наразі не спостерігається.

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