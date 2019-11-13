Повальної підтримки ідеї "русского мира" в окупованому Криму немає, - представник президента в АРК Кориневич. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в середу в Києві.

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"Дуже важливо сказати, що в Криму немає повальної підтримки ідеї так званого русского мира. Там є люди, які очікують на Україну, очікують від України спочатку, можливо, меседжів, потім реальних дій", - сказав він.

Кориневич наголосив, що представництво президента в АРК намагається підтримувати контакт з усіма тими в Криму, хто "хоче бачити і чути Україну".

"З органами окупаційної влади ми, безумовно, не спілкуємося. Тут не може бути жодних питань. Ми спілкуємося з усіма тими, хто може нам допомогти в питанні захисту наших громадян, скажімо так", - заявив він.

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Зі свого боку заступниця постпреда президента в АРК Таміла Ташева зазначила, що питання повернення Криму до складу України не має зникати з інформаційного порядку денного в Україні та за її межами, що є одним із завдань цього органу.