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13.11.19 14:22

Повальної підтримки ідеї "русского мира" в окупованому Криму немає, - представник президента в АРК Кориневич. ВIДЕО

Постійний представник президента України Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич заявив, що в тимчасово окупованому Росією Криму багато тих, хто "чекає на Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в середу в Києві.

"Дуже важливо сказати, що в Криму немає повальної підтримки ідеї так званого русского мира. Там є люди, які очікують на Україну, очікують від України спочатку, можливо, меседжів, потім реальних дій", - сказав він.

Кориневич наголосив, що представництво президента в АРК намагається підтримувати контакт з усіма тими в Криму, хто "хоче бачити і чути Україну".

"З органами окупаційної влади ми, безумовно, не спілкуємося. Тут не може бути жодних питань. Ми спілкуємося з усіма тими, хто може нам допомогти в питанні захисту наших громадян, скажімо так", - заявив він.

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Зі свого боку заступниця постпреда президента в АРК Таміла Ташева зазначила, що питання повернення Криму до складу України не має зникати з інформаційного порядку денного в Україні та за її межами, що є одним із завдань цього органу.

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