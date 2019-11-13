ВМС до кінця 2020 року отримають шість нових катерів українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомив заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко під час офіційної церемонії прийняття двох американських катерів класу Island, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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За його словами, ВМС отримають три кораблі до кінця цього року і три – до кінця наступного.

13 листопада до Військово-морських сил офіційно прийняли пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко", яке передало військовим комунальне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба".

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"Таких успішних історій має бути більше, а результати повинні бути більш вагомими. І це не просто слова. Уже до кінця цього року ми плануємо завершити випробування і ввести до складу Військово-морських сил ще три бойові кораблі від національного виробника. Щонайменше така ж цифра в наших планах і на 2020 рік. Для цього є і політична воля, і державні ресурси", – зазначив Петренко.

Він також висловив сподівання, що американські партнери не припинять підтримку військово-морських сил України.

За інформацією Радіо Свобода, у цьому році йдеться про прийняття на озброєння двох десантно-штурмових катерів проєкту 58503 "Кентавр" та одного малого броньованого катеру проєкту 58155 "Гюрза-М". Саме два такі катери Росія захопила восени 2018 року, коли українські військові йшли з Одеси до Азовського моря.