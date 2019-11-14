Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
14.11.19 11:06

Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко. ВIДЕО

Українська сторона на цей момент не планує двосторонньої зустрічі між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Ми не плануємо зараз двосторонньої зустрічі із Путіним. Ми плануємо зустріч нормандської четвірки", - сказав він на спільній пресконференції з австрійським колегою Александром Шалленбергом у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 12 листопада на п'ятому засіданні політичного форуму "Астана клуб" президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив переконання, що Зеленський і Путін зможуть домовитися про врегулювання конфлікту на Донбасі під час особистої зустрічі, та запропонував провести її на території Казахстану. "Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет, про це повідомив президентові Росії. Тепер подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - зазначив Назарбаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна, - Пристайко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100