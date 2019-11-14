Групу злочинних "колекторів" затримали в Києві: вимагали від 5 до 250 тисяч доларів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Встановлено, що група осіб розробила злочинну "схему", за якою розшукувалися громадяни, і під приводом діяльності колекторської фірми у цих громадян вимагали гроші. Як правило, ці суми були від 5-ти до 250-ти тисяч доларів США", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За останні 2 місяці зі скаргами на "колекторів" звернулися кілька жителів столиці. Оперативники Управління стратегічних розслідувань затримали одного із зловмисників "на гарячому", коли потерпілий передавав йому 10 тисяч доларів. Пізніше вдалося затримати ще трьох членів банди.

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"До складу злочинного угруповання входило вісім осіб, двоє з них - це колишні працівники правоохоронних органів. Зараз чотирьох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, ще четверо - оголошено в розшук", - пояснив глава Нацполіції Ігор Клименко.





Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 і 4 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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