Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ударний БПЛА нового покоління Akıncı розробляється відповідно до вимог збройних конфліктів XXI століття і призначений насамперед для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил. Одна з головних його переваг – змога завдавати високоточні удари таким самим озброєнням, яке використовується на звичайних літаках. Йдеться про надпотужні боєприпаси вагою у сотні кілограм. Це стало можливим завдяки використанню українських двигунів, які забезпечують велику вантажопідйомність, швидкість і висоту польоту, економічність і простоту експлуатації. Варто наголосити, що цей проєкт реалізовується завдяки об’єднанню найпотужніших секторів оборонних комплексів України та Туреччини", – підкреслив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

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Akıncı належить до нового "важкого" класу безпілотників. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил у 20 метрів, здатний підняти у повітря понад 1000 кг озброєння та перебувати в польоті добу.

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Безпілотник обладнується надсучасними системами спостереження: від тепловізорів та потужних камер до радарів з активною фазованою антенною решіткою та численними сенсорами. Все це дозволяє виявляти на значній відстані навіть добре замасковані цілі, передавати їх координати для знищення, або самостійно завдавати високоточних ударів.

Серед номенклатури озброєння Akıncı – керовані ракети, різноманітні звичайні та високоточні бомби. Таке потужне озброєння дозволяє безпілотнику знищувати живу силу та техніку ворога, а також завдавати ударів по важливих об‘єктах противника – фортифікаційних спорудах, центрах управління та зв‘язку, мостах, складах тощо.

Нагадаємо, що Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство, яке спеціалізується на високоточній зброї та аерокосмічних технологіях.

"Головне завдання спільного підприємства – об‘єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь, до принципово нового рівня співпраці – синергії оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України", – йдеться у повідомленні пресслужби РНБО.

Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв‘язку, ударних дронів, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства "Укроборонпрому" спільно із турецькими компаніями реалізують спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем.

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Варто наголосити, що за останні роки налагоджено стабільну взаємовигідну роботу. Тож створення спільного підприємства Baykar Defence, з паритетною участю української та турецької сторін, є черговим важливим кроком у процесі посилення обороноздатність двох країн.

"Логіка такої співпраці наступна: якщо в загальному, без розголошення деталей, у нас є якийсь вид озброєння, у турецької сторони є багато напрацювань в електроніці. Ми беремо наш зразок, турецька сторона надає сучасні системи електронні. Ми створюємо новий продукт. У нас в роботі вже є чотири такі проекти… Це підприємство створюється саме для спільної розробки нових видів озброєння та військової техніки, постачання їх, в першу чергу, Збройним силам України та Туреччини, та на експорт", – розповів Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін. Водночас, він зазначив, що спільне українсько-турецьке підприємство стало першим від початку створення "Укроборонпрому".

"Наземні випробування тривають. Він почав ходити. Скоро він побіжить і полетить, ми чекаємо і молимося за це", - повідомив у твітері технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар.