Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса. ВIДЕО

Напад стався у тролейбусі на Виноградарі. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на сторінку в Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Київ, на годиннику 15:30 екіпаж моніторингу управління патрульної поліції в Києві рухається вулицею Вишгородською. Раптом вони помічають, як посеред дороги, просто перед ними, зупиняється тролейбус, і з нього швидко вибігають люди. Зрозуміло, що трапилося щось погане і ситуація потребує допомоги патрульних", - написав він.

За словами Білошицького, буквально в наступну мить інспектори вже були біля задніх дверей тролейбуса.

"У салоні побачили бійку - двоє невідомих кидаються на інших пасажирів тролейбуса з ножами. У салоні також є діти, серед усіх плаче дівчинка і закриває очі руками", - написав він.

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Побачивши поліцейських, чоловіки з ножами побігли в їхній бік. Один із інспекторів дістав зброю.

"Тим часом, інший інспектор і ще двоє небайдужих громадян, яким я дякую за допомогу і їхню громадянську позицію, затримали вказаних осіб. Через хвилину двоє нападників лежали на землі в наручниках", - написав Білошицький.

Нападників затримали. Всіх учасників події оглянули медики, ніхто не отримав серйозних травм.

Уже після конфлікту пасажири тролейбуса розповіли поліцейським, що напад стався після того, як вони зробили зауваження чоловікам, які голосно лаялися.

"Дякую Ярмоленку Олегу Володимировичу, Денисенко Софії В'ячеславівні, Корчовому Олександру Валерійовичу", - подякував Білошицький патрульним.



