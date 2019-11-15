У Києві затримали злодія в законі Лашу Очамчирського, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Перебуваючи на території України, "злодій у законі" намагався поширити свій вплив на членів злочинного середовища. Його неодноразово затримували співробітники правоохоронних органів. До того ж, до 2017 року він перебував у міжнародному розшуку за створення на території країни Європейського союзу банди, що займалася викраденням людей та відмиванням коштів. У кримінальному середовищі він виконує роль "третейського судді" та підтримує дружні стосунки з кримінальними авторитетами різних країн", - зазначається в повідомленні.

Під час нелегального проживання у столиці "Лаша Очамчирський", також відомий як "Сван", намагався створювати і контролювати злочинні групи, які займаються скоєнням тяжких злочинів. Він відвідував та організовував так звані "сходки" кримінальних авторитетів.

Зокрема, у березні цього року, під час зустрічі, на якій був затриманий працівниками поліції, намагався стати "куратором" квартирних крадіїв та розбійників. Тоді "злодія в законі" видворили до Туреччини та заборонили в’їзд на територію України. Попри це, він вкотре незаконно перетнув кордон і почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі. Крім того, задля продовження "традицій" планував залучати молодь до діяльності ОЗГ.

У четвер, 14 листопада, у Києві "злодія в законі" затримали на Кільцевій дорозі. Наразі його доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо примусового видворення Лаші Очамчирського за межі України.

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