Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
15.11.19 23:33

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві спецназ поліції затримав 17 чоловіків у балаклавах, які забарикадувалися в квартирі на Оболоні, вигнавши господарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення, що невідомі захопили приміщення, розташоване на проспекті Героїв Сталінграда. На місці події потерпіла розповіла правоохоронцям, що почула шум у коридорі, після чого вхідні двері відкрилися і в квартиру забігло близько 20 чоловіків у масках. Невідомі виштовхнули з дому господиню з дочкою і закрилися зсередини.

Поліцейські встановили, що вже два роки тривають судові процеси щодо грошових зобов'язань, а цій сім'ї неодноразово погрожували. Надалі борг передали третім особам, але жодних документів про примусове виселення не було.

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція 01

Після переговорів із людьми, які були в квартирі і відмовлялися відкривати двері, було прийнято рішення про застосування спецпідрозділу. Коли правоохоронці полку особливого призначення штурмом потрапили в квартиру, там перебувало 17 чоловіків. Всіх їх було затримано на місці і доставлено в Оболонське управління поліції для встановлення особистих даних і ступеня причетності кожного з них до цієї події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала п'ятьох незаконних "колекторів" на Київщині. ФОТО

"Крім того, після затримання правопорушників у господині квартири і її дочки зникли ювелірні прикраси і коштовні речі", - повідомили в поліції.

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція 02

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція 03

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 356 (Самоправство) і за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 6 років.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100