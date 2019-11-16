Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
16.11.19 10:25

Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов. ВIДЕО

Кабінет Міністрів обіцяє кредити під 3-5% річних для тих, хто буде купувати мало землі, і хто захоче потім на ній працювати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я сьогодні написав, що кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що нема корупції? Через ту ж базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов про ринок землі: "Ми боїмося, що її куплять ті, хто не дбатиме про неї"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100