Помічник Зеленського Єрмак тісно спілкується із Сурковим. Він серйозно інтегрований у російський істеблішмент, - Безсмертний. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 листопада 2019 року заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.

"Якщо аналізувати цю особу, то він доволі серйозно інтегрований у російський істеблішмент і він спілкується не тільки з Козаком. Він спілкується із Сурковим, він спілкується з оточенням Суркова дуже тісно. Він спілкується з багатьма в Адміністрації Путіна", - повідомив Безсмертний.

Водночас гість студії зазначив, що в цьому випадку йдеться не про особисту позицію Єрмака, а про виконання ним "доручень Зеленського".

"Треба розуміти - те, що говорить і озвучує Єрмак, це те, що думає, і те, що робить президент Зеленський. Не розділяйте ці речі", - підкреслив Безсмертний.

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Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський повинен прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка збігається з кремлівською". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Фріз заявила, що радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками. Фріз наполягає на тому, щоб Єрмак пішов у відставку.

За даними журналістів-розслідувачів з проєкту "Схеми", Єрмак має спільний бізнес з однокурсниками Путіна.

Зеленського він вважає "одним з найкращих лідерів сучасного світу".