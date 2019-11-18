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18.11.19 12:00

Україна і Туреччина обговорили питання двосторонньої співпраці своїх ВМС. ВIДЕО

Україна і Туреччина обговорили питання двостороннього військового співробітництва під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості спільних зусиль для стабілізації ситуації в Чорному морі, з огляду на загрози з боку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, поширеному ВМС України в мережі Facebook.

"Головною метою зустрічі було обговорення розвитку подальшої співпраці українського і турецького відомств, питань безпеки в чорноморському регіоні, визначення пріоритетних напрямів співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Перший заступник командувача ВМС ЗСУ віцеадмірал Андрій Тарасов зазначив важливість докладання спільних зусиль для стабілізації обстановки в Чорноморському регіоні, враховуючи загрози з боку Російської Федерації.

Крім того, сторони обговорили проведення спільних навчань, підготовку особового складу, зокрема навчання військовослужбовців українських ВМС у навчальних закладах ВМС Туреччини.

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