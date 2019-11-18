"Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. ВІДЕО 18+

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тортур і знущань опублікував сайт "Миротворець".На відео ви побачите групу росіян з ПВК ГУ ГШ ЗС РФ "Вагнер", що перебуває в Сирії, які спочатку по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. Відео знято 2 роки тому.

Тортури, покарання, розчленування і спалювання тіла сирійця відбувалося на території газопереробної станції Al Shaer GGS. Ще в 2017 році було встановлено особу вбитого сирійця. Це Hamadi Taha Al-Boutah з Харити. Він працював у Лівані і повернувся в Сирію до рідних, але був затриманий і страчений російськими вбивцями.

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