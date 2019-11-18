Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель. ВIДЕО

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте відверто. Ця пропозиція, яка отримана, вона є неприйнятною для України, зважаючи на те, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір лише на один рік", - сказав Оржель.

Водночас міністр висловив сподівання, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

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Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.