Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
19.11.19 10:05

Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником, з нібито керівниками поліції Кривого Рогу.

Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, друзі, ось мені і надіслали фрагмент розмови "наших" доблесних Слуг Богдана з керівником місцевої поліції Кривого Рогу. Порушуватиму ці питання перед Президентом і правоохоронними органами. Вважаю, потрібно розібратися в тому, хто взагалі їх уповноважив проводити такі "переговори" . Робімо ставки, як швидко їх виключать із фракції, якщо, звісно, виключать...", - розповів Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривши справу щодо бійки Геруса і Ляшка за матеріалами ЗМІ, поліція зобов'язана відреагувати на ситуацію з Корявченковим і главою поліції Кривого Рогу, - правозахисниця Маляр

Розшифровка розмови (подаємо російською мовою):

Юрий Корявченков: Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич – Юра Кисель, он списочник. Я – по 33-му округу, это два района Центрально-Городской и Металлургический. Владимир Захарченко.

Владимир Захарченко: Когда у меня спрашивают, я говорю, мы однофамильцы… (шум, неразборчиво)

Юрий Корявченков: Мажоритарщик тоже по 31-му округу. Это северные районы Терновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск. 26-й округ…

Вячеслав Медяник: Седьмой.

Юрий Корявченков: Я всё запоминаю. 27-й округ. Ну он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, Владимира (Владимир Огурченко. – Ред.) и вас (Сергея Лукашова. - Ред.). Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже и Владлен Неклюдов как основной известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки. Я продолжить хочу чуть-чуть. Мы все просто прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Юрий Григорьевич Вилкул и иже с ними. Последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который БПП, который к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему спускалось здесь всё с рук.

– Не только здесь. В области.

– Как быть с ними? Что… Какая политика экономического характера – это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

– Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

- И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим... Мы можем присутствовать...

– Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе Президента, у нас у всех тут. Если какие-то не дай бог... у всех руки будут отрубаны по шею, не дай Бог. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

– А мне никто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

– Ты не должен ничего бояться.

– Вот это, что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, ещё раз говорю, стоит президент.

– Ещё там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

Юрий Корявченков: ДБР та же история. ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры… с Трубой (Роман Труба – ред.) будет Владлен (Владлен Неклюдов), я здесь.

– Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить ЕРДР по ним и будет расследовать.

Юрий Корявченков: Щекотливые вопросы по поводу металлолома... мы с вами советуемся.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100