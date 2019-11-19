"Годі голову морочити взад-вперед, тільки вперед": мешканці прифронтових Карлівки і Нетайлового про можливе розведенні військ. ВIДЕО

"Жителі сіл Карлівка та Нетайлове дуже добре пам'ятають російську окупацію 2014 року. Більшість з них підтримували війська агресора. Адже російська пропаганда зробила все, щоб вони повірили у щасливе майбутнє спільно з Москвою. Минув час, вони зрозуміли свою помилку. Оскільки мають змогу бачити, як страждають мешканці тимчасово окупованих територій. Не всі вони підтримують Україну. Просто завдяки нашим військам - ці жителі отримали стабільність, якої так не вистачає їм протягом усіх років війни", - пише кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"У цих краях також живуть тисячі патріотів України і вони свідомо виступають проти відведення наших військ у тил. Адже не хочуть, щоб повертався "русский мир". Знають, чим це їм загрожує. Адже Донецьк близько і багато з них постраждали у 2014 року від того, що підтримували Україну. Тепер вони хочуть, щоб їх почула влада України і не здавала українські території окупанту", - резюмував кореспондент.

Читайте також: Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич