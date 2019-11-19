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19.11.19 13:28

Окупантів на Донбасі "косять" інфекційні захворювання, а імпортовані з РФ ліки - непридатні, - ГУР. ВIДЕО

Командування російсько-окупаційних військ намагається приховати масштаби поширення інфекційних хвороб серед особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Кількість інфекційних захворювань зростає у т. ч. через те, що завезені з території РФ медикаменти є простроченими і непридатними для використання", - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, зазначена проблема минулого тижня обговорювалась як найбільш гостра під час навчально-методичного збору з начальниками медичних служб окупантів.

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"Залучені до участі у заході представники керівництва військово-медичної служби ЗС РФ рекомендували колегам без зайвого афішування шукати можливість лікувати військовослужбовців у цивільних медичних закладах за місцями дислокації підрозділів", - повідомили у відомстві.

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