Влада робить шоу, щоб відволікти від провалів, - Герасимов про звинувачення на адресу Порошенка. ВIДЕО

Про це заявив співголова фракції ЄС Артур Герасимов, коментуючи звинувачення на адресу Петра Порошенка, передає Цензор.НЕТ.

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"У п’ятницю в парламенті була проголосована фактично відставка пана Труби з посади керівника ДБР. І цю конвульсію, на мою думку, треба розглядати, як спробу благання до нової влади залишити керівника ДБР на своїй посаді. Виникає питання: навіщо це потрібно за один місяць до того, як недоторканість буде знята згідно з законом, який ініціював і вніс до парламенту саме Петро Порошенко? Відповідь очевидна: тому що потрібне шоу, щоб відволікти увагу від катастрофічних провалів майже по всім напрямках діяльності нової влади. Щоб відволікти увагу від бюджету розчарування і невиконаних обіцянок. Щоб відволікти увагу від капітуляції, яка може кінцево відбутися під час зустрічі з Путіним. Щоб відволікти увагу від низки численних корупційних скандалів всередині "Слуги народу"", - заявив Герасимов.

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Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.