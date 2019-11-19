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19.11.19 15:48

"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної. АУДІО

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив новий аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу.

Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Олександра Клітіна, та сама заступниця міністра, яка, з огляду на аудіозапис, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна", - зазначив нардеп у коментарі до опублікованого запису.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей. 
- У вас там интересно.
- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Олександра Клітіна обіймає посаду заступника міністра інфраструктури з 18 листопада. Загалом у міністерстві вона працює з 2015 року - радником міністра до 2016 року і до 2018-го - директором групи підтримки реформ.

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