До 2023 року Україна має сама себе забезпечувати, без допомоги МВФ, - Маркарова поділилася "амбітним планом". ВIДЕО

Про це вона повідомила hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", — сказала вона.
Міністерка зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві щодо нової кредитної програми про співпрацю.
"Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща", — пояснила Маркарова.
Нагадаємо, чергова оціночна місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За підсумками місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться в найближчі тижні. У Нацбанку України оцінювали потенційний обсяг нової програми в 5-10 мільярдів доларів і прогнозували отримання перших двох мільярдів до кінця року.
Директор управління Міжнародного валютного фонду з питань Європи Пол Томсен розповів, що фонд сподівається на досягнення швидкого результату в переговорах з українським керівництвом.
Наступна місія Міжнародного валютного фонду, як і планувалося, почала роботу в Києві 14 листопада.