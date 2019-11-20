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20.11.19 08:36

Проєкт апарату для вивчення Місяця представила Україна на Dubai Airshow. ВIДЕО

Конструкторське бюро "Південне" на авіасалоні Dubai Airshow 2019 презентувало концептуальний проєкт місячного посадкового апарата, який може використовуватися для пошуку корисних копалин на Місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт підприємства.

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"Концептуальний проєкт сімейства місячних посадкових апаратів, що перелітають, представлений КБ "Південне" на Dubai Airshow 2019, став справжньою родзинкою експозиції КБП на 16-й Міжнародній авіаційно-космічній виставці", - йдеться в повідомленні.

Проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні і доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кілограмів з можливістю триразового перельоту з науковим обладнанням. У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.

На Dubai Airshow 2019 уперше показано макет ЛПА у масштабі 1:5, виготовлений власними силами КБ "Південне" із застосуванням адитивних технологій.

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