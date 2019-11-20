Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Про це в коментарі 4 каналу розповів командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За його прогнозами, підійдуть кораблі приблизно через 16 годин. "Триває буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські кораблі досі перебувають у статусі речових доказів, - адвокат Полозов. ВIДЕО

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.