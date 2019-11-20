"Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці Мінкульту в соцмережі. На відео видатні спортсмени, художники, музиканти, актори, журналісти, військові, вчені та волонтери сходяться на думці, що головна цінність, яка об'єднує українців, – це свобода.

У записі ролика взяли участь дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан, перший український чемпіон у фристайлі Олександр Абраменко, талановита українська гімнастка Христина Прикордонна, легендарний футбольний воротар Олександр Шовковський, а також ветерани війни, волонтери, учасники Революції Гідності, школярі, режисер Ахтем Сеїтаблаєв, телеведучі Тетяна Висоцька, Олена Фроляк та Олег Панюта, публіцист Юрій Макаров, художник Олександр Ройтбурд, співаки Андрій Хливнюк, Тарас Тополя і Каша Сальцова, директор Інституту книги Олександра Коваль, вчений Ігор Козловський та інші.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО