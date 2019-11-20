Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зустрічав кораблі на причалі Очаківської військово-морської бази командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко: "На бронекатер "Нікополь" і "Бердянськ", а також на буксирі "Яни Капу" представники ДБР і Військової прокуратури проводитимуть слідчі дії, щоб визначити, в якому вони стані і що з ними було скоєно під час утримання в полоні. Після проведення слідчих дій правову оцінку діям Російської Федерації дасть Міжнародний суд"

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Воронченко також повідомив, що перехід морем був вільним, жодних провокацій не було.

За словами адмірала, катери повертаються в Україну в пошкодженому стані, з них знято деякі види систем зв'язку, навігаційне обладнання, частково озброєння. Більш детальний аналіз повернутих в Україну кораблів командувач ВМС пообіцяв надати відразу після ретельного обстеження і перевірки слідчими органами.

Слід зазначити, що повернення кораблів біля причальної стінки чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року.

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Нагадаємо, Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 неподалік від Керченської протоки. 7 вересня 2019 моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами. 17 листопада стало відомо, що РФ повертає захоплені судна Україні.