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21.11.19 09:37

"Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК "Вагнер", які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Під пісню зі словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать" кілька бійців у неформальному спорядженні забивають кувалдою лежачого на землі чоловіка в цивільному одязі. Побитий схожий на араба. Ті, що б'ють, розмовляють російською без акценту. Обличчя їхні закриті. Місце дії нагадує напівзруйнований промисловий об'єкт у сирійській пустелі. Схоже, що поруч лежить відрізана людська голова. УВАГА, новина містить кадри жорсткого насильства, нерекомендовані до перегляду!!!

Двохвилинний відеокліп про це з'явився в мережі увечері 30 червня 2017 року. Коментатори припустили, що на відео можуть бути бійці "групи Вагнера", які діють в Сирії, але ніхто не зміг цього підтвердити: облич на записі не видно, будь-яких розпізнавальних знаків на людях немає, де і коли записано відео - невідомо. Але в листопаді 2019 року в мережі з'явилося продовження історії - три наступні частини відеозапису, з яких зрозуміло, що трапилося з арабом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новую Газету.

На другому відео тіло чоловіка, по якому били кувалдою, лежить на землі. Людина непритомна чи вже мертва. Один з бійців під коментарі колег відрізає йому ножем голову. Вдається погано, інші допомагають порадами: "Ріж, давай (неценз.) сильніше! Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!".

Потім руки відрубують саперною лопаткою, зауважуючи: "Ноги треба залишити, за ноги підвісимо".

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 01
Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 02
Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. ВІДЕО 18+

У четвертій частині відео обезголовлене тіло з відрубаними руками підвішують догори ногами, обливають бензином і спалюють. Учасники продовжують розважатися. Згадується шашлик і смажені реберця.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 04

Арабській пресі вдалося встановити особу загиблого, час і місце страти. Як пише Jesr Press, убитий - Мохаммед Таха Ісмаїл Аль-Абдулла, відомий також як Хаммаді Таха Аль-Бута. Він народився в 1986 році в Дейр-ез-Зорі. За даними видання, Хаммаді поїхав із Сирії під час війни, але в липні 2017 року повернувся (можливо, в арабській пресі допущена помилка, оскільки відео з'явилося в мережі наприкінці червня. - Ред.), і його мобілізували в резерв армії Башара Асада. Потім дезертирував, але його впіймали. Місце страти Jesr Press ідентифікує як родовище Шаїр у сирійській провінції Хомс.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 05

Усі учасники розправи закривали свої обличчя. Крім одного. На перших частинах відео молодий чоловік у зеленій формі ще замотує голову хусткою-арафаткою. У нього в руках фотоапарат, і він, імовірно, записує відео. Зі своїм фотоапаратом він часто потрапляє в кадр іншого оператора. Але до кінця процедури розслабляється. На початку четвертої частини звучать чиїсь слова: "Та з обличчями нехай ... Обличчя ховайте ... Та ну, все одно це відео нікуди не піде". І людина з фотоапаратом опустила арафатку.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 06

Зображення людини з фотоапаратом в арафатці ми завантажили через сервіс FindClone, який дозволяє за зображенням особи знаходити фото людини в соціальній мережі "ВКонтакте". Першими посиланнями програма видала зображення одного й того ж чоловіка на сторінках кількох користувачів.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 07

Попри те що фотографії не були підписані, а з деяких сторінок були видалені, нескладний аналіз дав нам передбачувані ім'я, прізвище і дату народження. Така людина знайшлася серед відомих нам документально підтверджених найманців "групи Вагнера".

Звісно, можна припустити, що стався рідкісний збіг, і виявлений програмою "двійник" людини з відео випадково опинився найманцем з кількома відрядженнями в Сирію. Але ймовірність такого збігу вкрай мала.

Людина в арафатці схожа на Станіслава Д. (прізвище є в редакції, не публікуємо його з міркувань безпеки сім'ї найманця. - Ред.).

У "групі Вагнера" ​​він служив у розвідці. У розпорядженні "Новой газеты" є копія його паспорта, власноруч заповнена анкета служби безпеки "групи Вагнера", розписка про нерозголошення інформації та автобіографія.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 08

Під час вступу на службу Д. зазначив, що служив рядовим у взводі патрульно-постової служби поліції на Ставропіллі (ці відомості підтверджуються інформацією із соцмереж його товаришів по службі). Мета вступу до групи, як сказано, - "представлення інтересів РФ за кордоном". Анкета заповнена в лютому 2016 року. Але, як зазначено, до цього часу він уже працював у "групі Вагнера" ​​на посаді "стрільця-розвідника".

"Новая" звернулася через соціальну мережу до дружини Д., а також до кількох його знайомих, переславши скриншоти відео з питанням, чи впізнають вони людину в арафатці?

Дружина запитання прочитала і через годину відповіла: "Ви, напевно, помилилися". Після уточнювальних запитань вона закрила свій акаунт у "ВКонтакте".

Від знайомих Д. відповідей не було, хоча щонайменше один його товариш і колега по службі в поліції запитання прочитав.

На дзвінок на мобільний телефон Д. відповіла жінка, яка повідомила, що ми помилилися і потрапили в квартиру.

Арабські джерела стверджують, що за кадрами відеозапису змогли визначити місце злочину як родовище Шаїр. Якщо це так, то сумнівів у причетності співробітників "групи Вагнера" ​​до цього відео дедалі менше. Навесні 2017 року бойовиків "Ісламської держави" вибили з родовища саме підрозділи "ПВК Вагнера". Як з'ясувала "Новая газета", це підтверджено протоколом погоджень між Сирійською державною генеральною нафтовою корпорацією і російським ТОВ "Євро Поліс", ратифікованим Кабінетом міністрів Сирійської Арабської Республіки 23 травня 2017 року.

Нагадаємо, що "Євро Поліс" - російська компанія, яка, згідно з договором, укладеним із сирійськими держструктурами в грудні 2016 року, взяла на себе зобов'язання вести бойові дії на території Сирії з противниками Асада в обмін на 25% від видобутку нафти і газу на звільнених родовищах. Формальні власники "Євро Поліс" тісно пов'язані зі структурами російського підприємця Євгена Пригожина, який більше відомий як "кухар Путіна".

Засновником компанії, згідно зі "СПАРК-Интерфакс", є АТ "Нева", а його керівник і співвласник - Валерій Чекалов. Як відомо з документів, опублікованих групою хакерів "Анонімний інтернаціонал", Чекалов протягом багатьох років обіймав відповідальні пости в імперії "Конкорда" Пригожина. Гендиректор "Євро Поліс" Олег Єрохін, за даними редакції, неодноразово помічений у спільних поїздках з командирами "групи Вагнера", включно із самим Дмитром Уткіним ("Вагнером"). Відома емблема "групи Вагнера" ​​- "окопний хрест" - прикрашає сайт "Ліги ветеранів локальних війн і військових конфліктів", одним із засновників якої записаний той самий Єрохін.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 09

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Герої відеозапису зверталися один до одного, називаючи позивні "Памір" і "Вовк".

"Новая газета" поки не з'ясувала, хто під ними ховається: в лавах "групи Вагнера" діяли щонайменше два "Паміри" і два "Вовки". Так, позивний "Вовк", наприклад, було присвоєно відомому сербському найманцю Давору Савічічу, який командував підрозділом розвідки, але підтвердити, що на відео саме Савічіч, нам не вдалося.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 10

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