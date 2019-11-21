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21.11.19 10:52

Необхідно посилити групу слідчих у справах Майдану: там буде десь 52 людини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам Героїв Небесної Сотні, що зробить все для отримання конкретних результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції Гідності.

"Ми говорили вже про те, що необхідно посилити групу слідчих, об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть спільно працювати і в Державному бюро розслідувань, і в прокуратурі. Там буде десь 52 людини. 25 плюс 27. Ми ж хочемо результату ", - сказав він під час спілкування в четвер з родичами убитих на Майдані на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський пообіцяв, що будуть ухвалені і необхідні законодавчі рішення для подальшого проведення розслідування, оскільки з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура України року припиняє функцію досудових розслідувань, проте продовжить здійснювати процесуальне керівництво в розслідуваннях.

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Родичі Героїв Небесної Сотні попросили президента виконати свої обіцянки і періодично зустрічатися з ними. Вони запросили його на традиційний пам'ятний молебень 20 лютого. Зеленський зазначив, що це якраз та дата, до якої вже необхідно домогтися істотного прогресу в розслідуванні справ Майдану.

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