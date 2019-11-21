Повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатерах "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу". ДОКУМЕНТ+ ВІДЕО

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"РФ з політичним єзуітством, ніби внаслідок перемовин повернула, ( а для громадян РФ - у своїй кримінальній справі передала на відповідальне зберігання Україні) брутально захоплені у нас кораблі- "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу"! Але це не так! РФ була змушена - інакше б мала трабли зі своїми кораблями в портах усього світу!" - написав він.

Матіос нагадав, що цю важку, мало кому зрозумілу (у всій її юридичної складності) роботу зробили команда заступник міністра МЗС Олени Зеркаль та військових прокурорів, ліквідованої незабаром військової прокуратури.

Читайте також: Росія повернула захоплені кораблі без будь-яких умов, домовитися вдалося "телефоном", - Зеленський

"Саме військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами "сусідка"! Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових інституцій така важлива процесуальна робота!" - зазначив він.

Також Матіос виклав фото і відео з переліком пошкоджень, знищеним і викраденим обладнанням, а також як відбувалася протимінна перевірка на фарватері.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є"

















Фото: Матіос/Facebook

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.