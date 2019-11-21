Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Серед учасників молебню були сім'ї загиблих Героїв, громадські активісти та учасники Революції Гідності. Після молебню люди поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Сьогоднішню акцію організували громадська організація "Сім'я Героїв Небесної Сотні", Самооборона Майдану, ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані, також підтримку надав Національний музей Революції Гідності.









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ