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21.11.19 13:05

Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві 21 листопада відбувся поминальний молебень за Героями Небесної Сотні на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Серед учасників молебню були сім'ї загиблих Героїв, громадські активісти та учасники Революції Гідності. Після молебню люди поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Сьогоднішню акцію організували громадська організація "Сім'я Героїв Небесної Сотні", Самооборона Майдану, ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані, також підтримку надав Національний музей Революції Гідності.

Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 01

Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 02
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 03
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 04
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 05
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 06
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 07
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 08
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 09
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 10
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 11
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 12
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 13
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 14
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 15
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 16
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 17
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 18
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 19
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 20
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 21
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 22
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 23
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 24
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 25
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 26
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 27
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 28
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 29
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 30
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 31
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 32
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 33
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 34
Поминальний молебень відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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