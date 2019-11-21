США непохитно стоять на боці українців, які продовжують працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - Тейлор привітав із Днем гідності і свободи. ВIДЕО

США непохитно стоять на боці українців, які продовжують щодня працювати заради втілення в життя прагнень Євромайдану, повідомило посольство США в Україні на сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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"Шість років тому в цей день відважні українці, сповнені рішучості досягти кращого, європейського майбутнього, зібралися на Майдані та почали вимагати змін. США непохитно стоять на боці українців, які продовжують щоденно працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану", - йдеться в повідомленні з нагоди Дня гідності і свободи в Україні.

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"Це важливий час для України - пройти цим курсом, взятим 6 років тому, який триває донині", - заявив уповноважений США Вільям Тейлор.