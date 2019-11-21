У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

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"Зранку ми помолилися і поклали квіти до могил наших Героїв, які віддали свої життя під час Революції Гідності. Мені подзвонили з приймальні і сказали, що прийшли хлопці з НАБУ. Я їх попросив почекати, тому що під'їхав привітати наших військових і приїхав на роботу. І спілкувався з прокурорами Холодницького. Я дуже здивувався, що йдеться про ділянку, яку місто в 2015 році виставило на торги на інвестиційному конкурсі для створення індустріального парку. Компанія-переможець заплатила понад 50 млн грн. Вони надійшли в бюджет міста. А з 2016 почався дуже великий тиск з боку державної влади, Генеральної прокуратури. Фактично компанії так і не дали можливості почати будувати індустріальний парк, а це фактично 3 тис. робочих місць. Я думав, вони навпаки хочуть подякувати, що ми залучаємо інвесторів. Компанія за цей час уже побудувала індустріальний парк у Румунії, Чехії. Це одна з найбільших компаній Європи. Публічна, відкрита. Я здивований. Буде суд, будемо відстоювати наші права", - розповів мер Львова.

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"Я спокійний. Я розумію, що має бути повага до органів, які виконують свою роботу, що має бути повага до суду. Наступного тижня буде суд, я приїду до Києва. Там, напевно, буде йтися про заставу. Я буду робити все, щоб це було максимально публічно, відкрито, тому що на цьому прикладі потрібно показати, що люди, які створюють перешкоди для розвитку бізнесу, для створення робочих місць повинні понести покарання. Ніхто ж не покараний за те, що за всі ці роки не дали можливості почати будувати індустріальний парк", - додав він.

"У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють. З іншого боку, перші особи країни говорять:"Welcome, приходьте, створюйте робочі місця". А тут на місці є проблематика", - резюмував він.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.