"На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Невзоров записав коротке відео про "унітази перемоги" та опублікував його на своїй сторінці в інстаграм.

"Найближчим часом унітази, ймовірно, з'являться в Палаті зброї Кремля. У мерехтливому світлі музейних вогнів обвиті переможними стрічками і прикрашені лавром. І це правильно. Великий трофей великої війни і має бути представлений стримано, але гідно. Поклавши руки на цей символ перемоги, складатимуть присягу юнармійці. Доля трусів поки невідома. Можливо, на великому найближчому параді весь комплект буде кинутий до підніжжя мавзолею", - говорить на записі Невзоров.

"УНІТАЗИ ПЕРЕМОГИ. Тепер ясно, навіщо в Керченській протоці були атаковані і захоплені три українські суденця, які тихенько торохкотіли у своїх справах. Ми пам'ятаємо, що тоді, в останній бій були підняті всі сили Чорноморського Флоту. Суденця були пом'яті і захоплені. Днями - урочисто повернуті. АЛЕ! Без унітазів і комплекту вживаних трусів боцмана. (8штук). Україна підофігіла і попросила повернути нічні горшки. А за можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою", - написав Невзоров в описі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей