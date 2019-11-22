Танкер, що зазнав аварії поблизу Одеси, викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації.

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За даними відомства, на цей момент триває аварійно-рятувальна операція. Після доповіді прикордонників, портовиків, рятувальників і медиків наразі відомо, що на борту перебувають троє членів екіпажу. Усі громадяни України.

"На борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одеської області, проте на ньому закінчилося пальне, є проблеми з електрикою.

За попередніми даними, судно кормою сіло на мілину. Дрейф призупинився. Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника і відмовляються від будь-якої допомоги.

Із судновласником зв’язатися неможливо. Фактично цей корабель - "сірий", без необхідної реєстрації. За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися. Рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови", - йдеться в повідомленні.

Наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

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Як передає кореспондент "Думської", з танкера все-таки витікає якесь пальне. На пляжі відчувається характерний запах. Крім того, з борта впали металеві бочки. На місці працюють екологи, які взяли проби води.

За даними АМПУ, спочатку танкер, що належить компанії з Бірмінгема, перебував у нейтральних водах, але не подавав заявок на вхід в Одеський або Південний морські порти. У середу ввечері, о 18:55, судно подало сигнал про те, що зазнає аварії без пального, з непрацюючим двигуном. Рятувально-координаційний центр Одеса прийняв сигнал і почав вживати заходів, спрямованих на ліквідацію аварійної ситуації. Із судновласником було узгоджено буксирування танкера для постановки до вільного причалу в порту Очаків.

Протягом наступної доби буксир GEA, викликаний судновласником, намагався взяти на буксир аварійний танкер. Але о 18:35 четверга буксирна лінія між буксиром GEA і "Делфі" обірвалася. Судно спробувало стати на якір, але через погані погодні умови (східний вітер 18 м/сек, і хвилі 4-5 балів) почало дрейф у напрямку порту Одеса.

Упродовж ночі з 21 на 22 листопада переміщення аварійного танкера в акваторії порту контролювалося буксиром "Австралія" і рятувальним катером. Лише о пів на другу ночі бункерувальнику вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін". О п'ятій ранку 22 листопада повільний дрейф відновився. Контроль за аварійним танкером здійснює рятувальний катер. Оперативний штаб Одеського порту готовий направити до аварійного танкера буксир BIG приватної компанії, яка залучена до проведення операції.

Близько 12:25 танкер фактично ліг на борт. Хвилі б'ють його об хвилеріз, з пробоїни витікає чорна масляниста рідина - мабуть, мазут. Це вже справжнісінька корабельна аварія.



Фото: Думська