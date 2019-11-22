Глава ОП Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в ЦВК як журналіст "ТСН", - "Схеми". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Радіо Свобода, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту "Схеми".

Саме прізвище нинішнього глави ОП була вказано першим у переліку з 15 журналістів "ТСН" на акредитацію. У Центрвиборчкомі підтвердили, що розпорядженням голови комісії Богдан дійсно був акредитований від "ТСН" і отримав перепустку приміщення Центрвиборчкому. Як скористався цим правом Богдан і з якою саме метою - невідомо. Журналісти "Схем" спробували розшукати матеріали Богдана-кореспондента, але безрезультатно. Його роботу в "ТСН" не змогли підтвердити ні ексгендиректор "1 + 1" Олександр Ткаченко, ні колишня журналістка телеканалу Ольга Василевська-Смаглюк, які представляють у парламенті партію "Слуга народу".

У розслідуванні також стверджується, що Богдан тричі обіймав державні посади, не припиняючи вести адвокатську діяльність, а таке сумісництво суперечить закону.

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