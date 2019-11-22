Я винесу на засідання Кабміну подання про звільнення Клітіної з посади заступника міністра, - Криклій. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я як міністр інфраструктури приймаю рішення: на наступний Кабмін внесу подання щодо звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної", - сказав він

Глава Міністерства звернувся до правоохоронних органів перевірити викладену інформацію в одному з Telegram-каналів про можливу корупцію в "Укрзалізниці", про діяльність проектного офісу "Спільно" тощо.

"Я мав за результатами повернення Олександри Клітіної з відрядження, в якому вона була з народними депутатами в Нідерландах, відверту розмову. Я озвучив свою позицію, що у мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела. Ще раз повторюся - це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інформпросторі, тому що це просто небезпечно, якщо ми будемо реагувати на такі речі. Тому, коли я запропонував їй за власним бажанням піти з посади, пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче починати власну політичну кар'єру, хоче скористатися цією ситуацією і власне той весь фон і хайп, що був створений довкола цієї ситуації, використовуватиме його для того, щоб боротися за цю посаду", - повідомив Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну (оновлено)

Міністр вважає, що його заступниця повинна була звернутися до правоохоронних органів у разі підозр у коррупції.

"Нагадую, якщо є зауваження до очільника Міністерства інфраструктури, тобто до мене, то необхідно було зробити відповідні звернення до правоохоронних органів. Власне я не зовсім розумію, як можливо працювати в команді з таким міністром, до якого є зауваження. Тому заступник, логічно було би припустити, звільняється за власним бажанням, а не пробує через чатики з паном "Джокером" стати міністром", - заявив Криклій.

Нагадаємо, що в листуванні з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом незадоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б, і розкритикувала міністра Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій усунув її від "Укрзалізниці", бо "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.