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22.11.19 17:09

На блокпосту на Луганщині затримано найманця "ЛНР", - Нацполіція. ВIДЕО

Під час перевірки документів на одному з блокпостів Луганській області, співробітники поліції виявили 48-річного жителя м. Ровеньки, який за оперативно-довідковими поліцейськими базами даних в 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік, який приїхав на підконтрольну української влади територію для заміни паспорта, розповів правоохоронцям, що дійсно в квітні 2014 року ввійшов до складу місцевого збройного угруповання і озброєний карабіном певний час брав участь у патрулюванні смт Ясенівський і м.Ровеньки.

Зараз чоловік співпрацює зі слідством в рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за статтею 260 КК України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".

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