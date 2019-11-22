На блокпосту на Луганщині затримано найманця "ЛНР", - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік, який приїхав на підконтрольну української влади територію для заміни паспорта, розповів правоохоронцям, що дійсно в квітні 2014 року ввійшов до складу місцевого збройного угруповання і озброєний карабіном певний час брав участь у патрулюванні смт Ясенівський і м.Ровеньки.

Зараз чоловік співпрацює зі слідством в рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за статтею 260 КК України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж