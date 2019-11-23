Помічник Зеленського Єрмак пов'язаний із путінським олігархом Ротенбергом, - Прямий. ВIДЕО

Журналісти нового проєкту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" на телеканалі "Прямий" викрили Єрмака в зв'язках з одіозним путінським олігархом, передає Цензор.НЕТ.

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Раніше це була українська компанія, яка володіла землею в бухті Ласпі, але вона переєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга - друга Путіна, будівника Кримського мосту і найтоксичнішого з російських олігархів.

"Пан Ротенберг чи якась там інша особа з Росії могла стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально - між крапель пройти", - зазначив юрист із земельних питань Єгор Недашківський.

Єрмак і ТОВ "Сарич" є партнерами в компанії "Інтерпромфінанс-безпека". Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але з точки зору росіян - люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Як це пояснити? Журналісти кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв’ю із Андрієм Єрмаком. Він ігнорував звернення, допоки в особистій переписці автори розслідування не заявили йому тему. Через свого прессекретаря Єрмак дав відповідь - текстовим повідомленням у WhatsApp. Мовляв, нічого поганого не робив - хотів би закрити компанію, але не може.

"Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Навіть більше, в мене немає зв‘язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - йдеться у повідомленні.