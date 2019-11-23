Сьогодні Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна, - Порошенко в Канаді. ВIДЕО

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сталінський режим навмисно намагався знищити покоління українців. І зараз Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. І має таку саму мету: знищити Україну як державу і українців як націю. Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднається і відродиться.Сьогодні мільйони українців по всьому світу запалили свічку пам‘яті і помолилися за кожного, хто невинно загинув під час цієї страшної трагедії – Голодомору-Геноциду українського народу. Україна пам‘ятає", - йдеться в публікації на facebook-сторінці Порошенка.

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Він вшанував пам'ять жертв Голодомору біля пам'ятника українцям, які приїхали в кінці XIX століття в Канаду. Монумент розташований в місті Галіфакс, де відбувається Міжнародний безпековий форум.

У відеокоментарі Порошенко нагадав, що Канада була однією із перших держав, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу. І один із перших пам’ятників в світі, присвячений Голодомору, встановлений саме в Канаді, у місті Едмонтон. Там в понеділок українці вшанують пам‘ять жертв Голодомору разом з українською діаспорою

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"І зараз Російська держава під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. У неї та ж сама мета - знищити Україну як державу і знищити українців. 13 тисяч українців були покладені на вівтар цієї абсолютно бездумної агресії, яку Росія робить проти України. Результат буде таким же - нічого у них не вийде", - підкреслив політик.