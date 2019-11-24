Модуль NASA з другої спроби пробурив свердловину на Марсі. ВIДЕО

Про це повідомили у твітері програми NASA, передає Цензор.НЕТ.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi — NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019

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Згідно з повідомленням, модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

Як повідомляє hromadske, минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса. Віддача під часбуріння не врівноважувалася - і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

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