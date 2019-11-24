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24.11.19 08:53

Модуль NASA з другої спроби пробурив свердловину на Марсі. ВIДЕО

Американський модуль InSight на Марсі відновив роботу бурової установки. Його мета - заглибитися в поверхню планети.

Про це повідомили у твітері програми NASA, передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з повідомленням, модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

Модуль NASA з другої спроби пробурив свердловину на Марсі 01

Як повідомляє hromadske, минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса. Віддача під часбуріння не врівноважувалася - і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

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