Розвідник Міноборони Матюха 5 років працював під прикриттям у тилу терористів на Донбасі і був "народним мером" окупованій Горлівки. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Едуард - це та людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях.

5 років він провів без сім'ї, дружина нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва з розчаруванням, що її чоловік працює на окупантів.

Інформацію та докази про злочини Кремля на Донбасі, російські схеми і канали фінансування вже обробляють і систематизують аналітики Міноборони.

Головною рекомендацією Матюхи для кураторів донецьких терористів з Держдуми була стаття на сайті Миротворець.

"Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт Миротворець і включити мене на цей сайт, з моєї подачі. Це відчинило мені двері всюди. А ще згадка про те, що я був народним мером, зробила мене героєм на всі дві "республіки", - розповідає розвідник Матюха.

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"Мерство" викликало конфлікт між Безлером та іншими угрупованнями, що спричинило вихід Стрєлкова в місто Донецьк.

Цей штучно створений конфлікт уможливив конфлікти між угрупованнями в містах Слов'янськ, Донецьк і Горлівка", - розповідає розвідник.

Пізніше розвідник Матюха став заводити контакти з московськими комуністами - Геннадієм Зюгановим і його партією.

Саме зюганівська партія стала для Кремля платформою для всіх проросійських анклавів в інших країнах. Абхазія, Придністров'я, Північна Осетія, фейкові "ДНР" і "ЛНР" - всі вони координуються Кремлем через комуністів. Призначено відповідальну особу - депутат Держдуми Російської Федерації Тайсан Казбек Куцукович.

"Мені відомо на 100%, що готівкові доставляються шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цієї готівкою", - повідомляє розвідник.

Крім того, Матюха бачив, як готувалися фальшиві вибори на окупованому Донбасі в 2014 році.

Розвідник розповів, що в минулому році в Кремлі розглядалося питання відновлення проєкту Новоросія.

"Це були плани (військові -. Ред), здобуті мною. Це була військова операція про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим", - зазначає розвідник.

Матюха заявив, що "зараз він серед своїх" і почувається спокійніше, ніж на окупованій території.

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