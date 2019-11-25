Переможницею Дитячого Євробачення-2019 стала учасниця з Польщі, українка Іванько посіла 15-е місце. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Перемогла на конкурсі представниця Польщі Вікі Габор.

Таким чином, в 2020 році році Дитяче Євробачення знову відбуватиметься в Польщі.

Представниця України Софія Іванько посіла 15 місце, набравши 59 балів. Зокрема, у голосуванні національних журі українка отримала загалом 28 балів, а в онлайн-голосуванні здобула 31 бал.

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Загалом, у Дитячому Євробаченні участь взяли 19 учасників, які представляли Польщу, Білорусь, Вірменію, Грузію, Казахстан, Росію, Албанію, Сербію, Північну Македонію, Велику Британію (представлену Вельсом), Францію, Іспанію, Мальту, Ірландію, Нідерланди, Португалію, Італію, Австралію та Україну.

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Торік під час фіналу Дитячого Євробачення в Мінську перемогла також представниця Польщі Роксана Венгель.