Через обстріли найманців РФ на Донбасі вщент згоріли 6 будинків, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"24 листопада близько 18:00 російські окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі Березового Донецької області і дачний масив цього населеного пункту з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище.

"Наразі майже вщент вигоріли 6 будівель. Військовослужбовцям Об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення, зараз тривають заходи щодо локалізації пожежі", - повідомили в штабі.

За інформацією з місця події - близько 23:00 пожежу локалізували, постраждалих немає.

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