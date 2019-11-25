"Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з кандидатів дійшла до фіналу. Однак на співбесіді за однією з опцій отримала 0,5 бала, що за законом не дає їй права далі брати участь у конкурсі. Зазначимо, що згідно із законодавством отримання оцінки в 0,5 бала за відповідь на будь-яке питання позбавляє кандидата права на подальшу участь у конкурсі.

На акції протесту, зокрема, були присутні актори Ахтем Сеітаблаєв та Ірма Вітовська-Ванца, режисер Наріман Алієв (фільм "Додому"), продюсери Володимир Яценко і Денис Іванов, сценарист Андрій Кокотюха, а також інші стейкхолдери кіноіндустрії. Також підтримати Сінькевич прийшов Андрій Юраш, який подавався на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи, і аналогічно до ситуації із Сінькевич отримав у фіналі конкурсу оцінку в 0,5 бала.

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Протестувальники висловили стурбованість результатами конкурсу, зазначивши, що Сінькевич найбільше підходить на цю посаду і є професіоналом.

"Ми всі бачили цю співбесіду. Водночас у комісії не було жодного члена кіноіндустрії. Там звучали дивні запитання. Та й коли член комісії розмовляє англійською гірше, ніж сам кандидат, то такий результат голосування дуже дивує", - заявив продюсер фільмів "Дике поле" і "Додому" Володимир Яценко.

Олександр Стародубцев запросив представників протестувальників на переговори. На переговорах була присутня і сама Сінькевич зі своїм адвокатом. Вона має намір подавати до суду, вимагаючи визнати переможцем конкурсу саме її.

Зі свого боку глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Стародубцев сказав, що, згідно із законом, це неможливо і запропонував перепризначити конкурс.

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"Мені справді соромно за цю ситуацію. Я кілька тижнів обіймаю посаду глави служби і вже дізнався багато нового. Ми намагаємося вирішити проблему з цими конкурсами", - сказав він, додавши, що в Кабмін вже направлено постанову про скасування норми в 0,5 бала.

Чутки про те, що Сінькевич спеціально завалили, щоб на наступному конкурсі главою Держкіно став режисер "Сватів" Кірющенко Стародубцев відмовився коментувати.

До 12 години триватимуть юридичні консультації, після чого буде ухвалено рішення про те, як виходити із цієї ситуації.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.